Ολυμπιακός: Μετά την EuroLeague «κλείνει» και τον Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός δεν μένει μόνο στην κατάκτηση της EuroLeague, αλλά κινείται άμεσα για την ενίσχυση του ρόστερ του, με τον Ζαν Μοντέρο να βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με το BasketNews, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 22χρονο γκαρντ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως αναφέρεται, η Βαλένθια αναμένεται να λάβει το buy-out ύψους 500.000 ευρώ για την αποδέσμευση του Δομινικανού άσου, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Πειραιά για να ενισχύσει τη γραμμή των γκαρντ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Olympiacos is in the final stages of completing an agreement with Jean Montero, per @Urbodo 😲



Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του συλλόγου, με την ομάδα να δείχνει αποφασισμένη να «χτίσει» πάνω στην επιτυχία.