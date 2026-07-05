Σπορ Βαλένθια Ολυμπιακός Μπάσκετ

Ζαν Μοντέρο: Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Δομινικανός μετά το «αντίο» της Βαλένθια

Η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Μοντέρο και εκείνος προβάρει τα «ερυθρόλευκα».

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Έφτασε η στιγμή που η Βαλένθια και ο Ζαν Μοντέρο είπαν και επίσημα «αντίο», με τον 22χρονο σταρ να είναι με το ένα... πόδι στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Μοντέρο είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Οι «νυχτερίδες» τον αποχαιρέτησαν και τον ευχαρίστησαν για ότι έκανε στο σύλλογο,με ένα throw back από την πρώτη ημέρα του στα πορτοκαλί.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Βαλένθια Ολυμπιακός Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader