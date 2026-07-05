Ζαν Μοντέρο: Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Δομινικανός μετά το «αντίο» της Βαλένθια

Έφτασε η στιγμή που η Βαλένθια και ο Ζαν Μοντέρο είπαν και επίσημα «αντίο», με τον 22χρονο σταρ να είναι με το ένα... πόδι στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Μοντέρο είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Οι «νυχτερίδες» τον αποχαιρέτησαν και τον ευχαρίστησαν για ότι έκανε στο σύλλογο,με ένα throw back από την πρώτη ημέρα του στα πορτοκαλί.