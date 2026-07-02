Ολυμπιακός: Τέλος ο Μόντε Μόρις

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση τη συνεργασία της με τον Μόντε Μόρις.

Ν αθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το συμβόλαιο του Αμερικανού έληγε το φετινό καλοκαίρι, ενώ λίγες ώρες πριν ανακοινώθηκε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Σε 8 παιχνίδια που αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ο Αμερικανός γκαρντ είχε 1.6 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 11’32” συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».