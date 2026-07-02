Δυνατά για Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός - Η δεύτερη προσπάθεια και η αρχή με τον Μιγκέλ Καρντόσο

Ο Ολυμπιακός αρχίζει να ανεβάζει στροφές στο μεταγραφικό «παζάρι» και επαναφέρει μία περίπτωση που είχε επιθυμήσει και πέρσι.

Πρόκειται για τον Ζότα Σίλβα. Μία περίπτωση 25χρονου εξτρέμ αλλά και επιτελικού χάφ, με τους «ερυθρόλευκους» αφού ρίχνουν μία δεύτερη «ματιά», καθώς η πρώτη ήταν πριν επιλέξει από την Γκιμαράες τη Νότιγχαμ αντί του Ολυμπιακού, πλέον να κοιτάζουν πολύ σοβαρά τη περίπτωσή του.

Ο Ζότα Σίλβα ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας. Η μετακίνησή του στην Αγγλία είχε γίνει από τη Γκιμαράες, σε μια συμφωνία που έφερε την υπογραφή του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να κάνει τότε το βήμα που επιθυμούσε προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Πορτογάλος πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με έντονα επιθετικά χαρακτηριστικά. Διακρίνεται για την εκρηκτικότητα και την ταχύτητά του στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ «έχει» το ένας εναντίο ενός.