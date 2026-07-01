Ο Τζιοβάνι Πρέσβης του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική

O Τζιοβάνι επιστρέφει στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την Τετάρτη (2/7) τον Βραζιλιάνο θρύλο του συλλόγου ως νέο πρέσβη της ομάδας στη Λατινική Αμερική.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Τζιοβάνι έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ, όπου ποζάρει μαζί με τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, και τον Α' Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά.

Ο Βραζιλιάνος άσος αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού. Αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από το 1999 έως το 2005, καταγράφοντας 208 συμμετοχές, 97 γκολ και 35 ασίστ, ενώ πανηγύρισε πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!»