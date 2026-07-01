Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο Γ. Καραϊσκάκης με συνέντευξη τύπου

Ο Βαγγελης Μαρινάκης αναμένεται να παρουσιάσει στον κόσμο το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) μέσω μιας συνέντευξης τύπου μπροστά σε δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών θα παρουσιάσει τα σχέδια για το νέο γήπεδο στις 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μπροστά στους διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου. Η πολυαναμενόμενη παρουσίαση θα προβληθεί live από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube ώστε να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όλοι οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι.

Να υπενθυμίσουμε πως ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού σκοπεύει να προχωρήσει σε ανάπλαση του γηπέδου (θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις) και της γύρω περιοχής με σκοπό να αναβαθμίσει την ευρύτερης περιοχή του Φαλήρου. Για να γίνει το έργο ελάχιστο κόστος αναμένεται να είναι τα 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δαπανηθούν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.