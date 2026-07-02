Μαρινάκης για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Το Θέατρο των Ονείρων μας με 53.000 θέσεις»

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Το σχέδιο για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέπτυξε το όραμα για το νέο γήπεδο, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και τα οφέλη που θα έχει για τον σύλλογο και την ευρύτερη περιοχή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Όπως αποκάλυψε, «το θέατρο των ονείρων μας» θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων, θα κοστίσει 250 εκατομμύρια και θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και από τον ίδιο.

Η παρουσίαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που σχεδιάζονται για το μέλλον του Ολυμπιακού.

Στην συνέντευξη έδωσε το «παρών» και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο Δημοτικό Θέτρα Πειριά και η Αμερικάνιδα Πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/ALxAVyhszi — Flash.gr (@flashgrofficial) July 2, 2026

Παρακολουθήστε το βίντεο από τη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη: