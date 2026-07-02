Γεώργιος Καραϊσκάκης: Ποια ήταν η αντίπαλος στις μακέτες για το νέο γήπεδο

Στη παρουσίαση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε βίντεο που έφτιαξε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια η οποία πέρασε κάτω από το ραντάρ στην πλειονότητα όσων την παρακολούθησαν.

Συγκεκριμένα στο βίντεο οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την άλλη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρότι πρόκειται για δημιουργία της τεχνιτής νοημοσύνης, είναι διακριτό τόσο το σκορ του αγώνα, όσο επίσης και η διοργάνωση για την οποία αγωνίζονται. Χαρακτηριστικό είναι πως οι δυο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 και αγωνίζονται για το Champions League.