Ισπανία - Αυστρία 3-0: Θρίαμβος για την «Ρόχα» με μαγικό Ογιαρθάμπαλ και πρόκριση στους «16»

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Η Ισπανία χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα επικράτησε με 3-0 επί της Αυστρίας και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Το σκορ άνοιξε ο Ογιαρθάμπαλ με όμορφο πλασέ και ο Πέδρο Πόρο ήταν αυτός που υπέγραψε ουσιαστικά τη νίκη-πρόκριση για την ομάδα του. Ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ έκλεισε πανηγυρικά το παιχνί με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Εκπληκτική εμφάνιση και από τον νέο απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρκ Κουκουρέγια, με δύο ασιστ.

Η «Ρόχα» θα περιμένει τον επομόμενο αντιπαλό της από το ζευγάρι μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας, οι οποίες αγωνίζονται τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7, 02:00).

Το ματς

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε ξεκίνησε ορεξάτη, πίεσε και είχε το ρυθμό του παιχνιδιού.

Ο Γιαμάλ "χόρεψε" από τα αριστερά πάνω στην πλάγια γραμμή, σούταρε, αλλά ο Σλάγκερ ήταν εκεί.

Ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με αριστερό συρτό σουτ δοκίμασε τον Σλάγκερ, αλλά ο κίπερ της Αυστρίας έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 36΄ο Ογιαρθάμπαλ ανοίγει το σκορ για τη ρόχα. Ο Κουκουρέγια έβγαλε συρτή πάσα από τα αριστερά, και ο φορ της Σοσιεδάδ με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τους αμυντικούς της Αυστρίας και τον Σλάγκερ απλά να τον κοιτούν.



Λίγο πριν την ανάπαυλα μια φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μπαένα, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Στην επαναφορά από το φάουλ του Μπαένα, η μπάλα έφτασε στον Γιαμάλ, ο οποίος σημάδεψε τον Σλάγκερ, ο οποίος έδιωξε.

Στο ημίχρονο η «Ρόχα» προηγήθηκε 1-0 χάρη στο γκολ του Ογιαρθάμπαλ.

Πρώτη φάση της Αυστρίας στο δεύτερο μέρος με τις δύο αλλαγές. Ο Αρναούτοβιτς σέντραρε από τα αριστερά, αλλά η κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς πέρασε πάνω από την εστία του Σιμόν.

Στο 66ο λεπτό η Ισπανία διεύρυνε το προβάδισμά της. Ο Μπαένα βρέθηκε στα αριστερά της περιοχής και με πολύ ωραία σέντρα βρήκε τον Πέδρο Πόρο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Οι Αυστριακοί συνεργάστηκαν ωραία αλλά σουτ του Τσουκουεμέκα πέρασε άουτ.

Το τρίτο γκολ για την Ισπανία που θύμισε το πρώτο, ο Κουκουρέγια βρήκε ωραία το Ογιαρθάμπαλ από τα αριστερά και ο φορ της Σοσιεδάδ με ωραίο τελείωμα έκανε το 3-0.

Τελικό σκορ: 3-0