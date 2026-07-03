Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Πόποβιτς

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς. Ο 26χρονος τερματοφύλακας αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα και έρχεται στους Πειραιώτες για να αποτελέσει τον δεύτερο τερματοφύλακα της ομάδας, μετά και την αποχώρηση του Πασχαλάκη.

A new chapter begins. Welcome, Balša Popović pic.twitter.com/UuGdt4KSl5 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2026

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).



Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.



Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.



Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».