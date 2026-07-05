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Ολυμπιακός: Ακόμα πιο κοντά στον Ζότα Σίλβα

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ζότα Ζίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Είχαμε αναφερθεί στον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ζότα Σίλβα και ότι οι «ερυθρόλευκοι» τον έχουν στο νου.. τους από όταν εκείνος επέλεξε να παίξει στη Premier League και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τώρα όμως καινούρια δημοσιεύματα από τον έγκριτο Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ,  αναφέρουν σε ανάρτησή του στο «X», οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται κοντά στην απόκτησή του.

Ο άσος της Νότιγχαμ Φόρεστ, αγωνίστηκε δανεικός την περσινή σεζόν στη Μπεσίκτας, με απολογισμό πέντε γκολ και μία ασίστ, σε 18 συμμετοχές.

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