Μιγκέλ Καρντόσο: Οι 5+1 μεγαλύτερες συμφωνίες στη Γκιμαράες και ο «κιτρινόμαυρος»

Ο Ολυμπιακός πριν κάποιες μέρεςεπισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος θα αναλάβρει χρέη ως «Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσων και Διεθνούς Στρατηγικής του κλαμπ».

Μιλάμε για κάποιον που αποτέλεσε πρόεδρος στη Γκιμαράες από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι και τις 18 του περασμένου μήνα.

Ο Καρντόσο έρχεται να αναλάβει ένα πόστο νέο στη δομή της ομάδας του Πειραιά το οποίο θα περιλαμβάνει εκτός όλων των άλλων και μεταγραφικές διαπραγματεύσεις, νέες αγορές και business που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και τα deals είναι ένας τομέας στον οποίο έχει διακριθεί κατά το παρελθόν.

Στην Γκιμαράες πέτυχε μια σειρά από πολύ σημαντικές πωλήσεις, δίνοντας και ακριβά τους παίκτες του, αλλά και σε μεγάλες αγορές ανοίγοντας πόρτες. Αυτές είναι 5 πωλήσεις στη Πορτογαλία και η μία έξτρα έχει «κιτρινόμαυρο άρωμα».

Αλμπέρτο Κόστα

Ο Αλμπέρτο Κόστα στη Γιουβέντους

Τη σεζόν 2024-25 πούλησε αντί 13.8 εκατομμυρίων ευρώ τον 21χρονο (τότε) Πορτογάλο δεξιό μπακ Αλμπέρτο Κόστα στη Γιουβέντους με τον παίκτη να έχει καταγράψει 40 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με συγκομιδή 12 ασίστ και ένα γκολ.

Μανού Σίλβα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την ίδια σεζόν (24-25) ο Καρντόσο κατάφερε να πουλήσει τον αμυντικό χαφ, Μανού Σίλβα για 12 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα με τον παίκτη να έχει καταγράψει 58 συμμετοχές με έξι γκολ και δύο ασίστ με τα χρώματα της Γκιμαράες.

Κάιο Σέζαρ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

To 24/25 κατάφερε να παραχωρήσει ακόμα έναν παίκτη. Και το όνομα αυτού; Κάιο Σέζαρ. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πωλήθηκε αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Χιλάλ, έχοντας παίξει σε 47 παιχνίδια με την πορτογαλική ομάδα, με απολογισμό τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ.

Ιμπραχίμα Μπάμπα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2023-24 ο Καρντόσο πούλησε τον Ιταλό στόπερ, Ιμπραχίμα Μπάμπα στην Αλ Ντουχαίλ βάζοντας στα ταμεία της Γκιμαράες οκτώ εκατομμύρια ευρώ, με τον κεντρικό αμυντικό να έχει αγωνιστεί σε 42 παιχνίδια με την ομάδα, χωρίς αν έχει σημειώσει κάποιο τέρμα.

Αντρέ Αλμέιδα

Ο Αλμέιδα με τη φανέλα της Βαλένθια

Τη σεζόν 2023-24 η Γκιμαράες πούλησε τον Αντρέ Αλμέιδα στη Βαλένθια έναντι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, με τον Πορτογάλο επιθετικό χαφ να κάνει 90 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ στην τριετία που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας.

Φελίπε Ρέλβας

Eurokinissi

Το +1 στη λίστα μας είναι ένας παίκτης γνωστός μας από την ελληνική πραγματικότητα. Ο Φελίπε Ρέλβας που αγωνίστηκε στη Βιτόρια Γκιμαράες για μόλις έξι μήνες, είχε αγοραστεί τον Ιανουάριο του 2025 από την πορτογαλική ομάδα με 700 χιλιάδες ευρώ από την Πορτιμονένσε και πουλήθηκε το καλοκαίρι στην ΑΕΚ έναντι 3.25 εκατομμυρίων ευρώ, διαγράφοντας αξιοπρόσεκτη πορεία στην Ένωση.