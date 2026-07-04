Ολυμπιακός: Πάει για το «μπαμ» με Σμαΐλοβιτς σύμφωνα με τους Σουηδούς

Ο Ολυμπιακός μετά από εκείνη του Νταβίντ Κάρμο, «ψάχνεται» να κάνει ακόμη μία μεταγραφή στα στόπερ και όπως αναφέρουν στη Σουηδία πάει για την έκπληξη με τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Σύμφωνα λοιπόν με την «Expressen», οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν ανάμεσα σε Σέλτικ, Φέγενορντ, Μαρσέιγ, για να τσιμπήσουν τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «όλα τα μέρη συμφωνούν σε μια μεταγραφή που θα μεταφέρει τον Σμαΐλοβιτς στον πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Ελλάδας. Πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει πέντε εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον Σμαΐλοβιτς – ποσό που ισοδυναμεί με 50 εκατομμύρια κορώνες. Η συμφωνία θα μπορούσε να αξίζει έξι εκατομμύρια ευρώ, περίπου 66 εκατομμύρια κορώνες, συνολικά, εάν ενεργοποιηθούν όλα τα μπόνους».

Αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ και οι Πειραιώτες καταφέρουν να φέρουν στο λιμάνι τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, τότε θα έχουν δυναμώσει ξανά την αμυντική τους γραμμή και θα συνεχίσουν το μεταγραφικό τους σχεδιασμό από τη μέση και... πάνω.