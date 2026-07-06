Ολυμπιακός: «Αποκαλύφθηκε» η εκτός έδρας φανέλα με ξεχωριστό μήνυμα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις... αποκαλύψεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, παρουσιάζοντας και επίσημα την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορέσει τη σεζόν 2026/27. Πρωταγωνιστές της παρουσίασης ήταν ο Ζέλσον Μαρτίνς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Πάμπλο Μαφέο, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όπου κι αν πάμε, κουβαλάμε τα χρώματά μας μαζί μας», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση του Ολυμπιακού για τη νέα εκτός έδρας φανέλα.

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι φιλικές αναμετρήσεις, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα γίνει γνωστός στις 20 Ιουλίου, ενώ οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 4 ή 5 και 11 ή 12 Αυγούστου.