Ολυμπιακός: Παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση της νέας σεζόν

Ο Ολυμπιακός μέσω των επίσημων social media της ομάδας παρουσίασε στον κόσμο την τρίτη εμφάνιση της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν.

Μπορεί η ομάδα να βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία, όμως η επίσημη ΠΑΕ με μια ανάρτησή της στα social media θέλησε να αποκαλύψει στον κόσμο την τρίτη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα την σεζόν 2026/2027, με τους Πιρόλα και Τσικίνιο να είναι στον ρόλο... μοντέλων για την νέα «ερυθρόλευκη» καμπάνια με τίτλο «Καινούργιο λούκ, ίδια κληρονομιά».