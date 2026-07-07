Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση της νέας σεζόν

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στα social media την τρίτη εμφάνιση για την σεζόν 2026/27.

Instagram: olympiacosfc
Instagram: olympiacosfc
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Ο Ολυμπιακός μέσω των επίσημων social media της ομάδας παρουσίασε στον κόσμο την τρίτη εμφάνιση της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν.

Μπορεί η ομάδα να βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία, όμως η επίσημη ΠΑΕ με μια ανάρτησή της στα social media θέλησε να αποκαλύψει στον κόσμο την τρίτη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα την σεζόν 2026/2027, με τους Πιρόλα και Τσικίνιο να είναι στον ρόλο... μοντέλων για την νέα «ερυθρόλευκη» καμπάνια με τίτλο «Καινούργιο λούκ, ίδια κληρονομιά».

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