Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Μοντέρο - Η εντυπωσιακή ανακοίνωση των αδερφών Αγγελόπουλων

Η αναμονή έλαβε τέλος και ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα πια παίκτης του Ολυμπιακού , με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να ανακοινώνουν την απόκτηση του με εντυπωσιακό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα στην παρουσίαση της νέας χορηγικής συμφωνίας των Πειραιωτών με την superbet , οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού παρουσίασαν και τις δύο φανέλες της νέας σεζόν. Μάλιστα πίσω από την φανέλα αναγράφονταν το όνομα του Ζαν Μοντέρο με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού να ανακοινώνουν την απόκτηση του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η σεζόν του Μοντέρο στην Βαλένθια

Ο Ζαν Μοντέρο κατέφθασε στην Ελλάδα ως πρωταθλητής Ισπανίας με την Βαλένθια εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τις εμφανίσεις του στην Euroleague , καθώς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για τα playoffs της διοργάνωσης αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR για να στείλει τις «νυχτερίδες» στο Final Four.

Ο Δομινικανός έρχεται να πλαισιώσει στην θέση «1» τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ αλλά και τον Τόμας Γουόκαπ , δίνοντας ποιότητα , δημιουργία αλλά και λύσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού , καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να τον αξιοποιήσει και στην θέση «2».

Την περασμένη σεζόν με την Βαλένθια στην Ευρωλίγκα σημείωσε κατά μέσο όρο 14.4 πόντους , 3 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ.