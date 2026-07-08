Η έντονη αντίδραση Αγγελόπουλων για τις απαιτήσεις Γουόκαπ και Ντόρσεϊ - Τι είπαν για Παπανικολάου

Στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας φανέλας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026/27 με κεντρικό χορηγό τη Superbet, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τοποθετήθηκαν για τα ανοιχτά ζητήματα του αγωνιστικού σχεδιασμού, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη φιλοσοφία της ομάδας στις ανανεώσεις και τα συμβόλαια.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στάθηκε στη σημασία της αμοιβαίας τήρησης των συμφωνιών, επισημαίνοντας πως οι παίκτες ζητούν αυξήσεις όταν η ομάδα πετυχαίνει τους στόχους της, ενώ όταν οι ίδιοι δεν αποδίδουν, εξακολουθούν να αμείβονται κανονικά.

«Είναι ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Το συμβόλαιο είναι μία συμφωνία που πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης ζητά περισσότερα χρήματα. Όταν ο παίκτης δεν αποδίδει, πληρώνεται κανονικά. Υπάρχει μεγάλη ευκολία να λέγεται πως κάποιος πρέπει να πάρει δύο ή τρία εκατομμύρια ευρώ, όμως αγνοούνται δύο βασικές λέξεις: budget και salary cap. Για να συνεχίσει μια ομάδα να πρωταγωνιστεί, πρέπει να λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένα οικονομικά πλαίσια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την παραμονή του Κώστα Παπανικολάου, ξεκαθαρίζοντας πως ο αρχηγός του Ολυμπιακού χαίρει της απόλυτης εκτίμησης της διοίκησης.

«Ο Ολυμπιακός σέβεται τους παίκτες του. Με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε, είναι ο αρχηγός μας και ο σεβασμός προς το πρόσωπό του είναι δεδομένος. Δεν μπορούμε να μιλάμε δημόσια για κάθε περίπτωση. Το θέμα του salary cap απασχολεί όλες τις ομάδες και όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο πλαίσιο που ισχύει»,