Κεφάλαιο Γουόκαπ: Η πρόταση της Ντουμπάι και η τελική απάντηση στα «χέρια» του Ολυμπιακού

Ως γνωστόν, η Ντουμπάι εδώ και καιρό «καλοκοιτάζει» τον Τόμας Γουόκαπ. Ακούστηκαν αστρονομικά ποσά για το συμβόλαιο που δίνει η ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα, αλλά εν τέλη το ποσό για να τον κάνει δικό της ανέρχεται στα ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το καλό στην υπόθεση της Ντουμπάι και εκείνο που βασανίζει τους «ερυθρόλευκους» είναι το γεγονός ότι και εκείνος και ο Ντόρσεϊ, ζήτησαν περισσότερα χρήματα μετά τη κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Όμως σε αυτή τη περίπτωση επειδή το συμβόλαιο του Ελληνοαμερικανού δεν έχει buy out, η απόφαση είναι καθαρά στα «χέρια» του Ολυμπιακού.

Στο υποθετικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι Πειραιώτες πουλήσουν τον Γουόκαπ στο Ντουμπάι (αφού δεν του δίνουν ένα ίδιο συμβόλαιο με εκείνο του ΜακΙντάιρ) τότε είναι προβλέψιμες σε μεγάλο ποσοστό οι επόμενες κινήσεις...

Δηλαδή η ανανέωση συμβολαίου του Κόρι Τζόσεφ, που έχουν δείξει ήδη οι Πειραιώτες διάθεση να τον κρατήσουν και πρόωρη επέκταση και προφύλαξη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, για να μη βαδίσει σε παρόμοια «μονοπάτια».