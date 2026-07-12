Απάντησε στον Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εβάν Φουρνιέ, μετά τις δηλώσεις του Γάλλου γκαρντ για την τοξικότητα που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας όσα ανέφερε ο παίκτης του Ολυμπιακού σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αρχικά, δημοσίευσε το στιγμιότυπο από τη χειρονομία του Φουρνιέ προς τους φιλάθλους του ΟΑΚΑ στον τρίτο τελικό της περσινής σεζόν, μια κίνηση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στη συνέχεια, σχολίασε τις αναφορές του Γάλλου περί αντιπαλότητας και τοξικού κλίματος, αφήνοντας αιχμές τόσο για τις δικαστικές διαμάχες όσο και για περιστατικά βανδαλισμών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: “Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη".

Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π@@@ και χ@@@ τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πως άρχισε”. Πώς άρχισε;

Πήγε πίσω να μάθεις πως άρχισε, ¨Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν. “Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Εε μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία. Τί να πω ρε π@@@@ μου; Δεν ξέρω”.»