Δηλώσεις Φουρνιέ: Τι είπε για τα ντέρμπι «αιωνίων», μεταγραφή Φαλ και Γιαννακόπουλο

Έχοντας κατακτήσει σχεδόν τα πάντα φέτος με τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε ανοιχτά σε μία μεγάλη συνέντευξη στο Μέσο «First Team» και την εκπομπή «Upset Media», απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους τελικούς του πρωταθλήματος, την μετακίνηση του αγαπημένου του Φαλ στους «πράσινους» και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Προφανώς επισήμανε το πόσο τραγική είναι η κατάσταση και η αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό AKTOR και αναφέρθηκε και στην «απέναντι πλευρά».

Τι είπε για τα ντέρμπι αιωνίων και Γιαννακόπουλο

«Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες και, ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό. Είναι κρίμα γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει εξαιτίας αυτού. Οι τελικοί είναι καταπληκτικοί ως διοργάνωση, αλλά κατέληξαν να γίνουν μια δικαστική διαμάχη, μια μάχη μέσα στο παρκέ, πίεση προς τους διαιτητές, ενώ ακόμη και σπίτια διαιτητών βανδαλίστηκαν. Αυτή η σειρά θα έπρεπε να αποτελεί τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ και τελικά μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος».

«Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Μισούνται εδώ και τόσο πολύ καιρό που πλέον δεν ξέρεις καν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που εγώ δεν γνωρίζω. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα περιστρέφονται γύρω από τις προκλήσεις και τις προσβολές. Η σειρά αρχίζει και όλοι είναι ήδη εξαγριωμένοι. Οι φίλαθλοι έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε, αλλά δεν πρόκειται μόνο για μπάσκετ· θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού».

Για τον Μουσταφά Φαλ

«Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Θέλω όμως να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτόν. Του είχα μιλήσει και μου είπε ότι του πήρε μια εβδομάδα να συνηθίσει την ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα, το να τον βλέπω τώρα με τη πράσινη φανέλα μου φαίνεται παράξενο. Και δεδομένου ότι πέρασε πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να του φαίνεται ακόμα παράξενο. Έκανε μια επιλογή για την οικογένειά του. Προφανώς, είναι μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι μια επιλογή που μπορώ να κρίνω.

Στόχος του ήταν επίσης να παίξει, και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς… Κοίτα, κάποιοι μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αλλαγή, ενώ άλλοι όχι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Μους».