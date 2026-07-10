Επικός Μιλουτίνοφ σε Παπανικολάου: «Δεν μπορείς χωρίς εμένα»

Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στον Ολυμπιακό έως το 2028 και παραμένει «για πάντα» κάτοικος Πειραιά.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της νέας συμφωνίας από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο Σέρβος σέντερ ανέβασε ένα επικό story στο Instagram μαζί με τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης.

Σε αυτό υπάρχει εκείνο το VIDEO που δείχνει τον Παπ να κάθεται στον πάγκο δίπλα στον Μίλου και να προσπαθεί να τον φιλήσει στο μάγουλο, ενώ ο σέντερ του Ολυμπιακού έγραψε σε άπταιστα ελληνικά “δεν μπορείς χωρίς εμένα”. Μάλιστα, ως ηχητικό χαλί έβαλε το “Για πάντα μαζί” του Γιάννη Πάριου.

Το story του Μιλουτίνοφ: