Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής «χτύπησε» ξανά και τώρα Γαλλία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, χάρη στη νίκη με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο.

«Χρυσός» σκόρερ ο Μερίνο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του νεοεισελθόντα Λαμενς και έστειλε την ομάδα του στην επόεμνη φάση.

Το Βέλγιο μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Ρουίθ, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι χάρη στο γκολ του Ντε Κετελάρε. Τέλος, δεν κατάφερε να δημιουργήσει άλλες ουσιαστικές φάσεις ώστε να πάρει την πρόκριση.

Επόμενος αντίπαλος η Γαλλία, την Τρίτη (14/7).

Το ματς

Η πρώτη απειλή ήρθε μέσα από «καραμπόλα, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαένα χτύπησε στα σώματα. Στη συνέχεια, η μπάλα έφτασε στον Ρόδρι, ο οποίος εκτέλεσε, ξανά πάνω στα σώματα.

Ακόμα μια καλή στιγμή για την Ισπανία. Ο Γιαμάλ πλάσαρε με το αριστερό εκτός περιοχής με την μπάλα να φεύγει δίπλα από την εστία του Κουρτουά.



Τρίτη και φαρμακερή!

Η «Ρόχα» πήρε προβάδισμα στο σκορ με γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ από το σουτ του Όλμο και 1-0 στο 30'.

Άμεση απάντηση και το παιχνίδι στα ίσα!

Το Βέλγιο κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ισοφάρισε με τον Ντε Κετελάρε 1-1.

Στο ημίχρονο, η αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη 1-1, με σκόρερ τους Ρουίθ και Ντε Κέτελαρε.

Πρώτη καλή στιγμή στην επανάληψη ήταν για τους Βέλγους, που κυριολεκτικά έκρυψαν την μπάλα.

Ο Ντε Κάιπερ όμως σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η απόκρουση του Κουρτουά στο σουτ του Ογιαρθάμπαλ.

Η Ισπανία παίρνει ξανά προβάδισμα, στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης!

Ο Κουμπαρσί έκανε το σουτ εκτός περιοχής, ο νεοεισελθόντας Λαμενς δεν μπλόκαρε, με τον Μερίνο να προλαβαίνει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-1.

Τελικό σκορ: 2-1!