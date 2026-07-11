Θρήνος μετά το Μουντιάλ: Ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής βρέθηκε νεκρός

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του διεθνή με την Νότια Αφρική ποδοσφαιριστή, Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, αμέσως μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 25χρονος μέσος αγωνιζόταν στην Μαμέλοντι Σάνταουνς και ήταν κομβικός στην πορεία της εθνικής του ομάδας στον δρόμο για την τελική φάση του Μουντιάλ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της Νοτίας Αφρικής, στα δυο μάλιστα ως βασικός και αφού βίωσε την σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας έπεσε σε βαθύ θλίψη, με την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Νότιας Αφρικής (SAFPU) να χαρακτηρίζει τον Άνταμς έναν χαρισματικό ποδοσφαιριστή, αλλά και έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με υπερηφάνεια τη χώρα του, ενώ όπως ήταν λογικό τον αποχαιρέτησε και η ομοσπονδία της χώρας του, αλλά και συμπαίκτες και σύλλογοι στους οποίους έχει αγωνιστεί. Ο Άνταμς βρισκόταν στο πικ της καριέρας του και αγωνιστικά, όμως έφυγε από την ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία αμέσως μετά την συμμετοχή στην μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, ενώ τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.