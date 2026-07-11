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Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να αψηφά κάθε ποδοσφαιρική λογική. Έχει ύψος μόλις 1,70 μ., είναι συχνά πιο κοντός από σχεδόν κάθε αμυντικό που αντιμετωπίζει, δεν υπήρξε ποτέ ο πιο εκρηκτικός ποδοσφαιριστής και σήμερα η ταχύτητά του έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Κάθε άλλο θα έλεγα κανείς αφού με το πέρασμα του χρόνου, αυτή έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο. Κι όμως, σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δύσκολα θα βρει κανείς παίκτη που να είναι πιο επιδραστικός στο παιχνίδια της ομάδας του. Άλλωστε τα οκτώ γκολ και η μια ασίστ που έχει μοιράσει, εξηγούν τον παραπάνω συλλογισμό.

Το ερώτημα μοιάζει κάπως αυτονόητο ωστόσο. Πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής με τόσο περιορισμένα, συγκριτικά με τους αντιπάλους του, αθλητικά προσόντα να κάνει... πλάκα στον αγωνιστικό χώρο; Η απάντηση ίσως βρίσκεται στο ότι έχουμε μάθει να κοιτάμε το λάθος πράγμα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του conversation.com.

Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ μόνο υπόθεση του σώματος

Για δεκαετίες, η εικόνα του κορυφαίου αθλητή χτίστηκε γύρω από τη φυσική υπεροχή. Ταχύτητα, δύναμη, ύψος, εκρηκτικότητα, αντοχή. Μέσα σε αυτή τη λογική, ο Μέσι μοιάζει σχεδόν με εξαίρεση. Όμως ίσως το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον ίδιο τον Αργεντινό, αλλά στην αντίληψή μας για το τι κάνει έναν ποδοσφαιριστή σπουδαίο.

Τα έχει πει εδώ και χρόνια, ο «ιπτάμενος Ολλανδός». Ο θρυλικός Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής Γιόχαν Κρόιφ είχε κατανοήσει αυτή την αλήθεια εδώ και δεκαετίες. «Τι είναι ταχύτητα; Ο αθλητικός Τύπος συχνά μπερδεύει την ταχύτητα με την αντίληψη. Αν ξεκινήσω να τρέχω λίγο νωρίτερα από κάποιον άλλο, φαίνομαι πιο γρήγορος».

Η φράση του Κρόιφ ακούγεται σαν γρίφος, όμως περιγράφει μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες του ποδοσφαίρου. Ο πιο γρήγορος παίκτης δεν είναι πάντα αυτός με τα πιο γρήγορα πόδια. Είναι συχνά εκείνος που αντιλαμβάνεται νωρίτερα την κατάσταση και ξεκινά πριν καν ο αντίπαλος καταλάβει τι συμβαίνει. Η ταχύτητα, πολλές φορές, είναι αποτέλεσμα της σκέψης.

Reuters

Η αόρατη ικανότητα που κάνει τη διαφορά

Αν παρακολουθήσει κανείς τον Μέσι δευτερόλεπτα πριν πάρει την μπάλα, καταλαβαίνει. Το βλέμμα του σπάνια μένει ακίνητο. Κοιτάζει δεξιά, αριστερά, πίσω από τον ώμο του, παρατηρεί συνεχώς τις θέσεις συμπαικτών και αντιπάλων. Εκεί, πριν ακόμη ακουμπήσει την μπάλα, έχει ήδη κερδίσει τη μάχη.

Έχει συγκεντρώσει πληροφορίες που οι περισσότεροι παίκτες δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν. Ξέρει πού βρίσκεται ο χώρος, πού θα κινηθεί ο αμυντικός, ποια επιλογή θα ανοίξει την επόμενη στιγμή.

Ο έλεγχος της μπάλας, η ντρίμπλα, η πάσα που «σπάει» μια άμυνα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η πραγματική δουλειά έχει γίνει νωρίτερα. Στην επιστήμη του ποδοσφαίρου αυτή η ικανότητα ονομάζεται οπτική εξερεύνηση (scanning), δηλαδή η συνεχής συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον πριν φτάσει η μπάλα στα πόδια του παίκτη.

Μελέτες σε ποδοσφαιριστές από ακαδημίες μέχρι επαγγελματικό επίπεδο έχουν δείξει ότι όσοι κοιτούν συχνότερα γύρω τους πριν δεχθούν την μπάλα είναι πιο πιθανό να παίξουν γρηγορότερα, να στραφούν προς την επίθεση αντί να επιλέξουν μια ασφαλή πάσα προς τα πίσω και να δημιουργήσουν πιο επικίνδυνες φάσεις. Η πληροφορία που αποκτά ένας παίκτης πριν την επαφή του με την μπάλα καθορίζει τι μπορεί να κάνει μετά.

Ο Μέσι δεν νικά τους αντιπάλους, τους προλαβαίνει

Η μεγάλη διαφορά του Αργεντινού δεν είναι ότι ξεπερνά τους αντιπάλους του σε μια κούρσα ταχύτητας. Είναι ότι έχει ήδη «τρέξει» μέσα στο μυαλό του τη φάση πριν εκείνοι αντιδράσουν.

Αν πλέον είναι πιο αργός, αυτό δεν αποτελεί πραγματικό μειονέκτημα. Ο Μέσι δεν ανταγωνίζεται τους άλλους στη φυσική ταχύτητα. Δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να το κάνει. Το σώμα του δεν ήταν ποτέ το βασικό όπλο. Το όπλο ήταν πάντα η αντίληψη.

Φυσικά, το scanning δεν είναι η μοναδική εξήγηση για το μεγαλείο του Μέσι. Η τεχνική, η εμπειρία, η τακτική κατανόηση και η συνεργασία με τους συμπαίκτες του παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες. Όμως χωρίς σωστή πληροφόρηση, ακόμη και το μεγαλύτερο ταλέντο δυσκολεύεται να εκφραστεί.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα για τις νεότερες γενιές ποδοσφαιριστών: η αντίληψη δεν είναι αποκλειστικό χάρισμα. Μπορεί να εκπαιδευτεί. Η συμβουλή των προπονητών «κοίτα πάνω από τον ώμο σου» πριν πάρεις την μπάλα δεν είναι απλώς μια οδηγία. Είναι η βάση μιας συνήθειας που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένας παίκτης διαβάζει το παιχνίδι.

Reuters

Η πραγματική πηγή της μεγαλοφυΐας

Για έναν αιώνα, το ποδόσφαιρο επένδυσε στην κατασκευή καλύτερων σωμάτων: πιο δυνατών, πιο γρήγορων, πιο ανθεκτικών αθλητών. Λιγότερο χρόνο αφιέρωσε στην καλλιέργεια αυτού που ο Μέσι διαθέτει σε αφθονία.

Την επόμενη φορά που κάποιος αναρωτηθεί πώς ένας ποδοσφαιριστής 39 ετών, ύψους 1,70 μ., συνεχίζει να κυριαρχεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, η απάντηση δεν βρίσκεται στα πόδια του. Βρίσκεται στο βλέμμα του. Γιατί η πραγματική μεγαλοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν κρυβόταν ποτέ μόνο στο σώμα.

Ήταν πάντα στον τρόπο που ένας παίκτης βλέπει το παιχνίδι πριν από όλους τους άλλους.