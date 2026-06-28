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Από τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι μέχρι τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει αποδείξει ότι η επιτυχία δεν έχει ένα και μόνο ύψος. Κι όμως, πίσω από τις μεγάλες διαφορές στα σωματικά χαρακτηριστικά των σταρ του αθλήματος, φαίνεται πως υπάρχει ένα εύρος που επανέρχεται ξανά και ξανά όταν μιλάμε για το κορυφαίο επίπεδο.

Αν παρατηρήσει κανείς τις εθνικές ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα δει ότι, παρά τις επιμέρους αποκλίσεις, οι περισσότερες κινούνται σε πολύ κοντινό μέσο όρο ύψους. Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι ομάδες του Μουντιάλ έχουν μέσο όρο μεταξύ 180 και 185 εκατοστών. Ακόμη και οι πιο ψηλές ή οι πιο κοντές ομάδες δεν απέχουν δραματικά από αυτή τη ζώνη.

Όπως σημειώνει και σχετική ανάλυση του The Conversation, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιο ψηλοί παίκτες είναι απαραίτητα καλύτεροι ή ότι οι πιο κοντοί υστερούν. Το αντίθετο μάλιστα. Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι γεμάτη παραδείγματα παικτών με μικρότερο ανάστημα που κυριάρχησαν στο γήπεδο χάρη στην τεχνική, την ταχύτητα, την ισορροπία και την ποδοσφαιρική τους ευφυΐα. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Μαραντόνα είναι ίσως τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Tallest and Shortest player at this FIFA World Cup 👀 pic.twitter.com/g0EvipAL4A — SportsGully (@thesportsgully) June 25, 2026

Απαραίτητη η ισορροπία

Ωστόσο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί ισορροπία. Οι τερματοφύλακες και οι αμυντικοί ωφελούνται σαφώς από το ύψος, καθώς χρειάζονται μεγαλύτερη εμβέλεια, καλύτερη παρουσία στις εναέριες μονομαχίες και μεγαλύτερη δυνατότητα κάλυψης χώρου. Από την άλλη πλευρά, οι μέσοι και οι επιθετικοί συχνά χρειάζονται μεγαλύτερη ευκινησία, εκρηκτικότητα και χαμηλό κέντρο βάρους, στοιχεία που πολλές φορές ευνοούν παίκτες λίγο πιο κοντούς.

Έτσι, το «ιδανικό ύψος» δεν είναι ίδιο για όλους. Εξαρτάται από τη θέση, τον ρόλο και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν πως οι περισσότερες κορυφαίες ομάδες καταλήγουν να αναζητούν παίκτες που, κατά μέσο όρο, βρίσκονται λίγο πάνω από το ύψος του γενικού πληθυσμού, συνήθως κοντά στα 180 με 185 εκατοστά.

Το συμπέρασμα είναι απλό: στο ποδόσφαιρο το ύψος μετράει, αλλά δεν καθορίζει τα πάντα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι όμως και ο απόλυτος παράγοντας επιτυχίας. Η τεχνική, η αντίληψη, η αντοχή, η ταχύτητα σκέψης και η προσωπικότητα παραμένουν εξίσου -αν όχι περισσότερο- σημαντικές.

Με άλλα λόγια, το σωστό ύψος στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο για όλους. Αλλά αν ψάχνουμε μια γενική «χρυσή τομή», τότε το σύγχρονο Μουντιάλ δείχνει ότι αυτή βρίσκεται κάπου λίγο πάνω από τον μέσο όρο.