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Όλοι ξέρουμε τι είναι τα hydration breaks στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και όλοι ξέρουμε ότι πλέον δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό υγείας. Ειδικά σε αυτή τη διοργάνωση οι δύο σύντομες παύσεις ανά ημίχρονο υποστηρίζουν μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα: ένα νέο, εξαιρετικά κερδοφόρο μοντέλο εμπορικής εκμετάλλευσης του ποδοσφαιρικού αγώνα, που μετατρέπει το παιχνίδι σε ακόμα πιο πολύτιμο τηλεοπτικό προϊόν για τους broadcasters και τους διαφημιστές.

Τρία λεπτά αξίας εκατομμυρίων

Οι παύσεις αυτές, που τοποθετούνται συνήθως γύρω στο 22ο και το 67ο λεπτό, διαρκούν περίπου τρία λεπτά και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτή η σταθερότητα τους (δεν επιλέγει ο διαιτητής να δώσει hydration break ανάλογα με τις συνθήκες) τα έχει μετατρέψει σε προβλέψιμα «παράθυρα» τηλεοπτικού χρόνου, κάτι που αλλάζει ριζικά τη δομή της ζωντανής μετάδοσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς διαφήμισης, 30 δευτερόλεπτα διαφημιστικού χρόνου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ μπορεί να κοστίζουν από 200.000 έως 750.000 δολάρια, ανάλογα με το παιχνίδι και τη φάση της διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα έξι λεπτά συνολικών παύσεων ανά αγώνα μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα από 2,5 έως 9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε παιχνίδι, τα οποία κατευθύνονται κυρίως στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

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Είναι πολλά τα λεφτά

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Fox Sports έχει τα δικαιώματα μετάδοσης, το οικονομικό μέγεθος αυτών των διαλειμμάτων εκτοξεύεται. Με 104 αγώνες συνολικά, τα πρόσθετα διαφημιστικά slots που προκύπτουν από τα hydration breaks αποτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το συνολικό πιθανό έσοδο ακόμη και στα 500–600 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας το ποσό που πλήρωσε η Fox για τα συνολικά δικαιώματα μετάδοσης του τουρνουά.

Η ειρωνεία είναι προφανής: μια λειτουργία που θεσπίστηκε ως μέτρο υγείας αποτελεί πλέον βασικό μοχλό εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι τηλεοπτικοί πάροχοι αξιοποιούν τις παύσεις για να προβάλλουν διαφημίσεις μεγάλων χορηγών όπως Nike, adidas, Coca-Cola και Lenovo, μετατρέποντας το ίδιο το «διάλειμμα για νερό» σε premium διαφημιστικό χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο οικονομικό οικοσύστημα γύρω από το Μουντιάλ, όπου η αξία του τηλεοπτικού χρόνου αυξάνεται όχι μόνο από το ενδιαφέρον των αγώνων, αλλά και από τις τεχνητές, προβλέψιμες διακοπές του. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια δυνητικών εσόδων από διαφημίσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με τα διαλείμματα αυτά.

Την ίδια στιγμή, η ίδια η FIFA δεν εισπράττει τίποτα από αυτά τα ποσά. Τα έσοδα πηγαίνουν στους broadcasters, όμως αυξάνουν τη συνολική αξία του τηλεοπτικού προϊόντος, επιτρέποντας στη FIFA να διαπραγματεύεται ακόμη πιο ακριβά τα μελλοντικά τηλεοπτικά δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα hydration breaks λειτουργούν έμμεσα ως μοχλός αύξησης της εμπορικής αξίας ολόκληρης της διοργάνωσης.

Οι επικριτές, ωστόσο, βλέπουν μια διαφορετική εικόνα. Για αρκετούς φιλάθλους και αναλυτές, οι παύσεις αυτές αλλοιώνουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, που παραδοσιακά βασίζεται στη συνεχή ροή. Υπάρχουν φωνές που τις χαρακτηρίζουν ακόμη και «καλυμμένα διαφημιστικά διαλείμματα», υποστηρίζοντας ότι η υγεία των παικτών αποτελεί απλώς το επίσημο πλαίσιο για μια νέα εμπορική πρακτική.

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Πού πάει το ποδόσφαιρο

Από την άλλη πλευρά, ειδικοί στην αθλητική οικονομία σημειώνουν ότι το ποδόσφαιρο βρίσκεται ήδη σε μια μακρά πορεία εμπορευματοποίησης. Η μετάβαση προς ένα πιο «αμερικανοποιημένο» μοντέλο τηλεοπτικής μετάδοσης δεν θεωρείται ξένο φαινόμενο, αλλά συνέχεια μιας τάσης δεκαετιών, όπου το άθλημα προσαρμόζεται στις ανάγκες της τηλεοπτικής αγοράς και των χορηγών.

Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στο συγκεκριμένο Μουντιάλ είναι η γεωγραφία και η χρονική ζώνη. Η διεξαγωγή στη Βόρεια Αμερική επιτρέπει prime-time μεταδόσεις για το αμερικανικό κοινό, αυξάνοντας δραστικά την αξία της διαφήμισης. Σε αντίθεση με προηγούμενα τουρνουά στην Ευρώπη ή την Ασία, όπου οι ώρες μετάδοσης ήταν λιγότερο εμπορικά ελκυστικές, εδώ είναι σαφέστατα πιο προσοδοφόρες, καθώς και το κοινό μεγαλύτερο.

Παράλληλα, η FIFA εντάσσει το τουρνουά σε μια γενικότερη στρατηγική επέκτασης του θεάματος. Με περισσότερες ομάδες, περισσότερους αγώνες και νέες προσθήκες όπως ημιχρόνες παραστάσεις στο τελικό, το Μουντιάλ μετατρέπεται σταδιακά σε ένα υβρίδιο αθλητισμού και ψυχαγωγικού προϊόντος υψηλής εμπορικής αξίας.

Η συζήτηση για τα hydration breaks, τελικά, δεν αφορά μόνο το αν οι παίκτες χρειάζονται νερό. Αφορά το πώς επανασχεδιάζεται το ίδιο το ποδόσφαιρο ως τηλεοπτικό προϊόν, σε μια εποχή όπου η προσοχή του κοινού και ο διαφημιστικός χρόνος αποτελούν το πιο πολύτιμο νόμισμα. Και σε αυτό το νέο τοπίο, ακόμη και τα τρία λεπτά διακοπής αποκτούν τιμή που μετριέται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.