Φωτιά τώρα στην Κάρπαθο στην περιοχή Σάνταλο

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) στην Κάρπαθο, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Καρπάθου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο Καρπάθου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), γεγονός που καθιστά κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.