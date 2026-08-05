Φωτιά τώρα στην Κάρπαθο στην περιοχή Σάνταλο
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) στην Κάρπαθο, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Καρπάθου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια
Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), γεγονός που καθιστά κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.