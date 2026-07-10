Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Προστάτεψε παίκτη της απαγορεύοντάς του να αγωνιστεί στο Μουντιάλ

Σε λίγη ώρα το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο αναμένεται να ξεκινήσει, με τους «κόκκινους διαβόλους» να μην έχουν στην αποστολή παίκτη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αναλυτικότερα, ο κεντρικός αμυντικός, Ζένο Ντεμπάστ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, με την ομάδα από την Πορτογαλία να του απαγορεύει την συμμετοχή του στον μεγάλο αυτό αγώνα.

Belgium defender Zeno Debast is at the centre of a disagreement between his national team and club side Sporting CP and appears set to miss their World Cup quarter-final against Spain on Friday.



The Royal Belgian Football Association (RBFA) said in a statement on Thursday that… pic.twitter.com/0spDTPpHqt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026

Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ντεμπάστ υπέστη τραυματισμό στον μηρό, ο οποίος προερχόταν από τις υποχρεώσεις του με τη Σπόρτινγκ τον Μάιο. Παρότι συμπεριλήφθηκε αρχικά στις κλήσεις, η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πλέον ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί στη διοργάνωση.

