Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Προστάτεψε παίκτη της απαγορεύοντάς του να αγωνιστεί στο Μουντιάλ
Η Σπόρτινγκ δεν άφησε ποδοσφαιριστή του Βελγίου να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Ισπανία για να μη χειροτερέψει ο τραυματισμός του.
Σε λίγη ώρα το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο αναμένεται να ξεκινήσει, με τους «κόκκινους διαβόλους» να μην έχουν στην αποστολή παίκτη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Αναλυτικότερα, ο κεντρικός αμυντικός, Ζένο Ντεμπάστ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, με την ομάδα από την Πορτογαλία να του απαγορεύει την συμμετοχή του στον μεγάλο αυτό αγώνα.
Λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ντεμπάστ υπέστη τραυματισμό στον μηρό, ο οποίος προερχόταν από τις υποχρεώσεις του με τη Σπόρτινγκ τον Μάιο. Παρότι συμπεριλήφθηκε αρχικά στις κλήσεις, η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε πλέον ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί στη διοργάνωση.