Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις η FIFA - Τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Κουανσά για την κόκκινη

Μετά από εκείνη την περίεργη απόφαση της FIFA να αφαιρέσει την ποινή του Μπαλογκάν και να τον αφήσει να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο, μία ακόμη απόφασή της έρχεται να γεννήσει ερωτηματικά στους φιλάθλους του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, τιμώρησε με δύο αγωνιστικές των κεντρικό αμυντικός της εθνικής Αγγλίας, Τζαρέλλ Κουάνσα. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση για τους «16» του Μουντιάλ κόντρα στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να χάσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τους Νορβηγούς (12/7, 00:00) για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

🚨⛔️ OFFICIAL: Jarell Quansah has been suspended by FIFA for the next two games.



Quansah was given red card during Mexico game, missing the quarter-final clash with Norway and a potential semi-final. 👨🏼‍⚖️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aIbkycpsaF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Αυτό σημαίνει ότι παρότι στη περίπτωση του Μπαλογκάν η FIFA αγνόησε τους κανονισμούς, στη περίπτωση του Άγγλου στόπερ το παρατράβηξε κιόλας. Επομένως ο Κουάνσα θα λείψει και από το παιχνίδι με τη «παρέα» του Χάαλαντ και στον ημιτελικό(αν προκριθεί) με Αργεντινή η Ελβετία.