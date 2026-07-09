Παναθηναϊκός: Βρέθηκε σημείο επαφής και προχωράει του Κρίστιανσεν

Ο Παναθηναϊκόςβρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Οι «πράσινοι» έχουν βρει πλέον σημείο επαφής με τη Λέστερ και βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Δανού μπακ.

Οι αλεπούδες άλλαξαν τη στάση τους και διαπραγματεύονται με την πλευρά του τριφυλλιού τη φόρμουλα του δανεισμού με οψιόν αγοράς.

Από την αρχή ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είχε μπει στα ραντάρ του «τριφιλλιού», μάλιστα μπορεί να μπήκε σε παιχνίδια τακτικής με τη Λέστερ δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ.

Ποιος είναι ο Κρίστιανσεν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε κάνει σαφές πως ο Κρίστιανσεν αποτελεί την επιλογή του για τη θέση και πίεζε όλο αυτό το διάστημα για να ντυθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ, 18 φορές διεθνής με τη Δανία, στα πράσινα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός είχε σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του. Ο τεχνικός διευθυντής της Λέστερ, Τζον Ράντκιν δεν ήταν αρνητικός στην προοπτική του δανεισμού με οψιόν αγοράς, αλλά αρνητική ήταν η διοίκηση του συλλόγου.

Άλλωστε ο ποδοσφαιριστής είχε ένα εξαιρετικά μεγάλο συμβόλαιο για τη League One, ύψους 2.250.000 ευρώ, το οποίο θα καλύψει ο Παναθηναϊκός, κάτι που έπαιξε ρόλο στο να υπερκεραστούν οι ενστάσεις της διοίκησης των Άγγλων.