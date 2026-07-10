Παναθηναϊκός: «Κλειδώνει» την υπόθεση Κρίστιανσεν - Αυτό είναι το deal με τη Λέστερ

Ακόμη μία μεταγραφή πάει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, που όπως φαίνεται στις αρχές της εβδομάδας, θα έρθει σε συμφωνία με τη Λέστερ για τον Κρίστιανσεν.

Το «τριφύλλι» θα αποκτήσει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν με την μορφή του δανεισμού από τις «αλεπούδες». Στη συμφωνία, μάλιστα, προβλέπεται και οψιόν αγοράς από τους πράσινους, σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής συμπληρώσει μίνιμουμ 45’ στο 50% των αγώνων της ομάδας τη νέα σεζόν.

Ο παίκτης θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία για να διαπυστωθεί ότι έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών και έπειτα θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην ομάδα του Νίστρουπ.

Για τη διευθέτηση όλων των λεπτομερειών που αφορούν στο εξειδικευμένο αυτό κέντρο στην Ιταλία, καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η παρουσία του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος το γνώριζε και πρότεινε ο ποδοσφαιριστής να περάσει από τις εξετάσεις αυτές.