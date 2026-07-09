Παναθηναϊκός: Προσφέρει τρία εκατομμύρια στην Σπόρτινγκ για τον Μάνγκας σύμφωνα με την A Bola

Συνέχεια στον μεταγραφικό του σχεδιασμό δίνει ο Παναθηναϊκός ενόψει των προκριματικών του Conference League που έρχονται. Ο Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τον Τζέικομπ Νίστρουπ έχουν θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ο Γιώργος Κυριακόπουλος παραμένει χωρίς παρτενέρ.

Η υπόθεση του Κρίστιανσεν της Λέστερ μοιάζει να μην προχωρά και το «τριφύλλι» κοιτάζει άλλες περιπτώσεις, με πορτογαλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ, Ρικάρντο Μάνγκας.

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα της A Bola, οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στα «Λιοντάρια», με τον Πορτογάλο μπακ να έχει συμβόλαιο 1,4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, λεφτά τα οποία -όπως υπογραμμίζουν τα ρεπορτάζ της Ιβηρικής- ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να του προσφέρει.

Την σεζόν που μας πέρασε ο Μάνγκας μέτρησε συνολικά 25 εμφανίσεις με την φανέλα της Σπόρτινγκ, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα.