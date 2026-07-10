Η φανέλα του Αστέρα AKTOR δεν έχει σύνορα - Έφτασε μέχρι και στις φαβέλες της Βραζιλίας

Ο Αστέρας AKTOR έχει καταφέρει να εξελιχθεί, να γίνει μια από τις παραδοσιακές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και να έχει καταγράψει και παρουσία στα «σαλόνια» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το «αστέρι» της Αρκαδίας μεγαλώνει, καθώς η φανέλα της ομάδας βρέθηκε μέχρι και στις φαβέλες της Βραζιλίας, αποδεικνύοντας ότι η ομάδα της Τρίπολης δεν έχει σύνορα.

Μάλιστα, η ομάδα μέσω της δημοσίευσης της κάλεσε τον κόσμο να... πάρει σε κάθε γωνία της γης τον Αστέρα, κάνοντας έκκληση να στέλνουν στην ομάδα της φωτογραφίες με την φανέλα της ομάδας σε όλο τον κόσμο.

«Η φανέλα του ASTERAS AKTOR ταξίδεψε και στις φαβέλες της Βραζιλίας! Όπου κι αν πάτε, πάρτε τον ΑΣΤΕΡΑ μαζί σας και στείλτε μας τη φωτογραφία, για να γεμίσουμε όλο τον κόσμο με εικόνες της ομάδας μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα στην δημοσίευση των Αρκάδων.