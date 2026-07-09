Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε το πρωτοποριακό ψηφιακό μουσείο της ιστορίας του

Ο Αστέρας AKTOR περνά σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας το πρώτο ψηφιακό μουσείο στην ιστορία του συλλόγου, μια σύγχρονη πλατφόρμα που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στην ιστορία, τις επιτυχίες και την καθημερινότητα της ομάδας.

Έπειτα από πολύμηνη προετοιμασία και σε συνεργασία με την ομάδα της 360° Eye View, οι Αρκάδες δημιούργησαν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία και ιστορική αναδρομή, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να περιηγηθούν εικονικά στις σημαντικότερες στιγμές του συλλόγου.

Με κεντρικό μήνυμα «Με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και προσδοκίες για το μέλλον», οι επισκέπτες μπορούν, με οδηγό τον Tiger, να γνωρίσουν το γήπεδο, τις προπονητικές εγκαταστάσεις, τις ευρωπαϊκές πορείες, τις μεγάλες νίκες και τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας του Αστέρα.

Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει 3D ψηφιακό μουσείο, εικονική περιήγηση 360° (VR Tour), AI ψηφιακό ξεναγό που απαντά σε ερωτήσεις για την ομάδα, δίγλωσση υποστήριξη στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και ένα 3D Digital Store με τα επίσημα προϊόντα του συλλόγου.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται από κινητό, tablet ή υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής, προσφέροντας μια εύχρηστη και διαδραστική εμπειρία για όλους τους φιλάθλους.

Ζήστε τη μοναδική εμπειρία με ένα κλικ εδώ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

Ο ASTERAS AKTOR πρωτοπορεί και επιτέλους παρουσιάζει το νέο ψηφιακό μουσείο του!

Με πολύμηνη εργασία, με θέληση και αποφασιστικότητα από τη διοίκηση να αναδειχθεί η ιστορία της ομάδας μας και με την υλοποίηση από την ομάδα της 360° Eye View, ο ASTERAS AKTOR καινοτομεί:

Με σεβασμό στο παρελθόν!

Με πίστη στο παρόν!

Με προσδοκίες για το μέλλον!

Ακολουθήστε μας παρέα με τον Tiger σε μία πρωτοποριακή ξενάγηση και που περιλαμβάνει το γήπεδό μας, τις προπονητικές εγκαταστάσεις, την ιστορική διαδρομή του ΑΣΤΕΡΑ μας, τις μεγάλες επιτυχίες, τις ευρωπαϊκές βραδιές, τις πιο σπουδαίες νίκες: https://museum.asterastripolis.gr/

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει:

- 3D Ψηφιακό Μουσείο με την ιστορία της ομάδας μας.

- 360° VR Tour του γηπέδου και των εγκαταστάσεων.

- AI Ψηφιακός Ξεναγός που απαντά σε ερωτήσεις για την ομάδα, την ιστορία και τις εγκαταστάσεις.

- Δίγλωσση εμπειρία (Ελληνικά & Αγγλικά).

- 3D Digital Store, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να περιηγηθούν εικονικά στα επίσημα προϊόντα της ομάδας.

- Πρόσβαση από κινητό, tablet, υπολογιστή, χωρίς εγκατάσταση εφαρμογής.

- Συνδυάζει 3D Museum + VR Tour + AI + 3D Store σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Όλες οι κιτρινομπλέ στιγμές βρίσκονται εδώ και θα "γεμίζουν" με τις νέες!

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