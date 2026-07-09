Λεμπρόν Τζέιμς: Οι τρεις... προορισμοί που βλέπει για το μέλλον του

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναζητά τον επόμενο σταθμό της πορείας του μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, αποκαλύπτει ότι ο «Βασιλίας» μπορεί να έχει αρκετές προτάσεις στα χέρια του, αλλά έχει ξεχωρίσει τρεις ομάδες που βρίσκονται κοντά στην απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και οι Φιλαδέλφεια 76ερς, μοιάζουν ως πιθανοί προορισμοί για τον 40χρονο σούπερ σταρ του «μαγικού κόσμου».

The 76ers, Heat and Cavaliers seem to be the frontrunners in the race to sign LeBron James during free agency, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/JYPm4ZfiFo — Yahoo Sports (@YahooSports) July 8, 2026

Ο Λεμπρόν, πάντως, μέχρι στιγμής κρατά κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την επόμενη κίνηση της καριέρας του, ενώ μαζί με τον ατζέντη του αναμένεται να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές.