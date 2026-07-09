Λεμπρόν Τζέιμς: Οι τρεις... προορισμοί που βλέπει για το μέλλον του
Ο «Βασιλιάς» αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρηση του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.
Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναζητά τον επόμενο σταθμό της πορείας του μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.
Ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, Σαμς Σαράνια, αποκαλύπτει ότι ο «Βασιλίας» μπορεί να έχει αρκετές προτάσεις στα χέρια του, αλλά έχει ξεχωρίσει τρεις ομάδες που βρίσκονται κοντά στην απόκτησή του.
Συγκεκριμένα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και οι Φιλαδέλφεια 76ερς, μοιάζουν ως πιθανοί προορισμοί για τον 40χρονο σούπερ σταρ του «μαγικού κόσμου».
Ο Λεμπρόν, πάντως, μέχρι στιγμής κρατά κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με την επόμενη κίνηση της καριέρας του, ενώ μαζί με τον ατζέντη του αναμένεται να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές.