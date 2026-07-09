Θρήνος: Ρουμάνος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής πνίγηκε σε λίμνη

Ο πρώην διεθνής Ρουμάνος ποδοσφαιριστής Γκάμπριελ Μουρεσάν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης πνίγηκε σε λίμνη κοντά στην πόλη Απόλντ, στην οποία ήταν και δήμαρχος από το 2020.

Η Ρουμάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τον θάνατο του 44χρονου μέσου που έγραψε εννέα συμμετοχές με το εθνόσημο, καθώς αγωνίστηκε και σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και Euro, από το 2007 μέχρι το 2011. Η Ομοσπονδία ανέφερε: «Η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους γνώριζαν τον Γκάμπριελ Μουρεσάν».

Ο Μουρεσάν διετέλεσε δήμαρχος στην πόλη Απόλντ από το 2020, ενώ ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην Κλούζ με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα Ρουμανίας το 2008, το 2010 και το 2012, όπως και τρία εγχώρια κύπελλα στις έξι σεζόν του εκεί.