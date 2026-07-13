Νεκρός στα 38 του Ολλανδός διαιτητής που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Στο πένθος βυθίστηκε το ολλανδικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του διεθνούς διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 38 ετών, λίγες εβδομάδες μετά το «κόψιμο» του από την λίστα των διαιτητών του Μουντιάλ.

Ο 38χρονος είναι «γνωστός» στη χώρα μας, καθώς ήταν VAR στο επεισοδιακό ΑΕΚ - Ολυμπιακός, με διαιτητή τον Μάκελι.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB), εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε σημαντική διεθνή παρουσία στη διαιτησία. Παράλληλα, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με τον θάνατό του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

World Cup referee dies aged 38, weeks after being axed when he was arrested on suspicion of sexual assault of a teenage boy in the UK https://t.co/ygFhQw0mga — Daily Mail Sport (@MailSport) July 13, 2026

Ο Ντίπερινκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την υποψία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανήλικου αγοριού. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Απρίλιο, όταν είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να διευθύνει την αναμέτρηση της Φιορεντίνα με την Κρίσταλ Πάλας για το Conference League.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, η FIFA αποφάσισε να τον αποσύρει από τη λίστα των διαιτητών του Μουντιάλ, εξέλιξη που αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την καριέρα του.

Σε δηλώσεις του μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ο Ολλανδός διαιτητής είχε υποστηρίξει πως κατηγορήθηκε άδικα, τονίζοντας ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, αλλά και με τη FIFA, την UEFA και την KNVB. Είχε επίσης εκφράσει την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά το γεγονός ότι οι κατηγορίες σε βάρος του δεν οδήγησαν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ολλανδικής ομοσπονδίας ανέφερε πως η ποδοσφαιρική κοινότητα χάνει έναν έμπειρο διεθνή διαιτητή, αλλά πάνω απ' όλα έναν ιδιαίτερα αγαπητό και αφοσιωμένο συνάδελφο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.