Θλίψη στην Αλβανία: Πέθανε ο 22χρονος Φατιόν Μπουνγιάκου

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ποδόσφαιρο του Κοσόβου και της Αλβανίας η είδηση του θανάτου του Φατιόν Μπουνγιάκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (7/7), με τις τοπικές Αρχές να αναφέρουν ότι στο συμβάν ενεπλάκη ένα αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο επιβάτες του οχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Ο οδηγός, που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ο Μπουνγιάκου, υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν ως δεξιός εξτρέμ και είχε φορέσει τη φανέλα των εθνικών ομάδων Κ19 και Κ21 του Κοσόβου, αποτελώντας ένα από τα ταλαντούχα πρόσωπα της νέας γενιάς του ποδοσφαίρου της χώρας.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αγωνίστηκε στην αλβανική Ελμπασάνι, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.