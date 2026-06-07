«Πάγωσε» και πάλι ο χρόνος: Κατέρρευσε ξανά ο Έρικσεν στο Δανία - Ουκρανία

Δραματικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στην φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία. Ο Κρίστιαν Έρικσεν, μια πενταετία μετά το Euro 2020 (που έγινε την επόμενη σεζόν λόγω της πανδημίας), κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, ξυπνώντας σε όλους εφιαλτικές αναμνήσεις από το παρελθόν.

Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης ο Δανός χαφ έπεσε στο χορτάρι, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να σπεύδουν στον αγωνιστικό χώρο για να παρέχουν στον 34χρονο άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Η άμεση παρέμβαση ήταν καθοριστική, καθώς ο Έρικσεν μετά από λίγα λεπτά ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετώπιζε πρόβλημα με καρδιακές αρρυθμίες, το οποίο είχε καταφέρει να ελέγξει εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα-απινιδωτή (ICD), μετά την ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί το 2021 στο παιχνίδι της Δανίας με την Φινλανδία.

Η επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του

Όπως ανέφερε ο γιατρός της Δανίας, ο Έρικσεν είναι καλά, είχε σύντομη απώλεια αισθήσεων, όμως επανήλθε γρήγορα, ενώ ο βηματοδότης του φαίνεται να λειτούργησε κανονικά. Ο Δανός μέσος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Δανία, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους γιατρούς και ζήτησε μάλιστα να μεταφερθεί στους συμπαίκτες του πως είναι καλά, για να τους καθησυχάσει.