Κρίστιαν Έρικσεν: Πώς λειτουργεί ο απινιδωτής που «φοράει» ο Δανός - Καρδιολόγος εξηγεί

Ανησυχία προκάλεσε η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσενκατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία, με τον έμπειρο μέσο να βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και να υποβάλλεται σε εξειδικευμένες καρδιολογικές εξετάσεις.

Το περιστατικό επανέφερε στο επίκεντρο τη συζήτηση γύρω από τον εμφυτευμένο απινιδωτή (ICD) που φέρει ο Δανός διεθνής από το 2021, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στο Euro. Καρδιολόγος που μίλησε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφερε πως τα αίτια ενός τέτοιου συμβάντος μπορεί να είναι διαφορετικά και απαιτούν λεπτομερή διερεύνηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του ICD.

🚨🇩🇰 Denmark statement: Christian Eriksen is doing well. pic.twitter.com/ki8LvSvCG3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Όπως εξήγησε, η παρέμβαση του απινιδωτή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η ηλεκτρική εκφόρτιση που πραγματοποιεί για την αποκατάσταση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού έχει περιγραφεί από ασθενείς ως ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στο σώμα, σαν χτύπημα από άλογο.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολουθεί διαρκώς τη λειτουργία της καρδιάς και ενεργοποιείται όταν ανιχνεύσει επικίνδυνες αρρυθμίες. Ανάλογα με το πρόβλημα, μπορεί να στείλει ήπιους παλμούς, ταχύτερες ηλεκτρικές εκφορτίσεις ή ακόμη και ισχυρό ηλεκτροσόκ για την επαναφορά του φυσιολογικού ρυθμού.