Το ποδόσφαιρο θρηνεί τον Μάριο Οικονόμου: «Καλό σου ταξίδι...» - Συγκινούν τα μηνύματα ομάδων

Σοκαρισμένο το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό(και μη), από τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου μόλις στα 33 του χρόνια. Ένας παίκτης που πέρασε και από την ΑΕΚ και πλέον φίλαθλοι και διοίκηση δε θα τον ξεχάσουν ποτέ.

Τα social media γέμισαν με αποχαιρετιστήρια και συγκινητικά μηνύματα για τον αδικοχαμένο Μάριο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών.



Ο εκλιπών ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για το ήθος, τον επαγγελματισμό και το χαμόγελό του, στοιχεία που του χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό συμπαικτών, προπονητών και φιλάθλων.



Καλό σου ταξίδι, Μάριε…»

Η αγαπημένη του Ένωση:

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.



Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.



Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του «33 ετών» και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.



Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ...



Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21.00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.



Τιμώντας αυτή την σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην «Αγιά Σοφιά» και θα ανάψουμε τη Φλόγα...»



Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ

Το μήνυμα της μπασκετικής ΑΕΚ:

«Τραγωδία…



Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως.



Καλό Ταξίδι, Μάριε».

Ο ΠΣΑΑΠ επίσης(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών), δημοσίευσε για τον Μάριο:

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.



Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.



Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.



Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».

Το μήνυμα του Ολυμπιακού:

« Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου».

Printscreen

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Θλίψη για την απώλεια του Μάριου!



Η οικογένεια του Παναιτωλικού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την αδόκητη απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ενός ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν δύο σεζόν στην ομάδα μας. Ενός νέου ανθρώπου, που άφησε το δικό του αποτύπωμα με το ήθος και την ποιότητά του.



Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».