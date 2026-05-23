Αγωνία για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ Μάριο Οικονόμου: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο

Σοκ με τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου, που νοσηλεύεται στην εντατική έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/05) κοντά στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα. Ο 34χρονος υποφέρει από πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής επέβαινε σε δίκυκλο, το οποίο συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, όμως ο Μάριος Οικονόμου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του άτυχου 34χρονου, ο οποίος καλείται τώρα να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα. Αγωνίστηκε στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ιταλία φορώντας τις φανέλες των Μπολόνια, Κάλιαρι, ΣΠΑΛ και Μπάρι.

Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ με δανεισμό από τη Μπολόνια και αργότερα υπέγραψε κανονικό συμβόλαιο έως το 2022. Με τη φανέλα της ΑΕΚ αγωνίστηκε σε 64 συνολικά παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ, αποτελώντας βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της ομάδας εκείνη την περίοδο. Το 2020 μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη.