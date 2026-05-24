Μάριος Οικονόμου: Οργισμένη ανάρτηση γιατρού - «Κινδυνεύει γιατί κάποιος έκανε αναστροφή»

Διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων παραμένει ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Γιάννενα, το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου.

Το τροχαίο έγινε έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με αυτοκίνητο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αμέσως στο «Χατζηκώστα» ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η οργισμένη ανάρτηση γιατρού

Μια οργισμένη ανάρτηση για το τροχαίο έκανε γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός, Φίλιππος Σιάκας.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.