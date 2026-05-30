Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο Μάριος Οικονόμου: Εξετάσεις για το αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ο Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5).

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την υγεία του 34χρονου, με τις εγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί από το ατύχημα να είναι πολύ σοβαρές. Οι γιατροί αναμένεται διενεργήσουν εγκεφαλικά τεστ θανάτου στον πρώην ποδοσφαιριστή.

Σημειώνεται ότι η τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση για να απευθύνει έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες ώστε να μπορέσει να κάνει περαιτέρω έρευνα για το συμβάν, καθώς οι πολίτες που ήταν στο σημείο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες στα social media δεν έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στο κάλεσμα για να καταθέσουν.

«Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος», αναφέρει η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Μάριος Οικονόμου επέβαινε σε δίκυκλο που συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε αναστροφή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος εξακολουθεί να αναζητείται.

Αρχικά, ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα που βρισκόταν δίπλα στο σημείο του ατυχήματος προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΝΙ), όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.