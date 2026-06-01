Απέραντη θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών - «Θα σε θυμόμαστε με αγάπη»

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόλις στα 33 του, ο Μάριος Οικονόμου απεβίωσε μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση του να είναι εξ αρχής σοβαρή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα σε όσους τον γνώριζαν, καθώς επρόκειτο για έναν σπουδαίο άνθρωπο, γνωστό για το ήθος και την καλοσύνη του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας, αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

O Οικονόμου ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα και πέρασε μεγάλο μέρος της στην Ιταλία, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια, η ΣΠΑΛ και η Μπάρι. Τη σεζόν 2018/19 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας την καριέρα του το 23/24 στον Παναιτωλικό.

Η καριέρα του

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα. Αγωνίστηκε στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ιταλία φορώντας τις φανέλες των Μπολόνια, Κάλιαρι, ΣΠΑΛ και Μπάρι.

Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ με δανεισμό από τη Μπολόνια και αργότερα υπέγραψε κανονικό συμβόλαιο έως το 2022. Με τη φανέλα της ΑΕΚ αγωνίστηκε σε 64 συνολικά παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ, αποτελώντας βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της ομάδας εκείνη την περίοδο. Το 2020 μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη. Ο Μάριος Οικονόμου έχει καταγράψει 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, κυρίως την περίοδο που αγωνιζόταν στο ιταλικό πρωτάθλημα.