Σοκαριστικό νοκ άουτ σε αγώνα μποξ στο Γαλάτσι- Πυγμάχος εκτοξεύτηκε έξω από τα σχοινιά

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα από το Fight for Glory IV στο Γαλάτσι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή ενός άγριου νοκ άουτ που άφησε άφωνους τους θεατές και τους φίλους της πυγμαχίας.



Στα πλάνα φαίνεται ο πυγμάχος Σωτηρόπουλος να δέχεται ένα εξαιρετικά δυνατό χτύπημα από τον αντίπαλό του, να χάνει την ισορροπία του και να καταλήγει έξω από τα σχοινιά του ρινγκ, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.Το χτύπημα έδωσε ο Billy G, ο Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος επικράτησε με θεαματικό τρόπο στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Fight for Glory IV.

Σημαντικό για τον Σωτηρόπουλο είναι ότι δεν διατρέχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την υγεία του, παρότι το νοκ άουτ ήταν αρκετά άγριο και επικίνδυνο. Οι δύο αθλητές διασταύρωσαν τα γάντια τους στην κατηγορία Light Heavyweight, σε αγώνα έξι γύρων των τριών λεπτών.