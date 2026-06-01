Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα φανέλα των «ερυθρολεύκων» όπως «αποκαλύφθηκε» στο εξωτερικό

Στο φως της δημοσιότητας φαίνεται πως ήρθε η νέα εντός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27, αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη παρουσίασή της από την ομάδα.

Σύμφωνα με εξειδικευμένη ιστοσελίδα που ασχολείται με διαρροές και αποκαλύψεις ποδοσφαιρικών εμφανίσεων, οι «ερυθρόλευκοι» θα διατηρήσουν τη συνεργασία τους με την adidas, η οποία υπογράφει και το νέο σχέδιο.

Η εμφάνιση παραμένει πιστή στην παραδοσιακή ταυτότητα του συλλόγου, με τις χαρακτηριστικές κόκκινες και λευκές κάθετες ρίγες να κυριαρχούν. Ωστόσο, σε σχέση με τη φανέλα της περιόδου 2025-26, οι ρίγες εμφανίζονται περισσότερες και πιο λεπτές, δημιουργώντας ένα διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα μανίκια, τα οποία στο νέο σχέδιο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κόκκινα, ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα της εμφάνισης.

