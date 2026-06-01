Ολυμπιακός: Πρόταση για τον Ογιόνο της Φροζινόνε αποκαλύπτουν ξένα ΜΜΕ

Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Ζερεμί Ογιόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Africafoot, το οποίο αποκαλύπτει ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον διεθνή αμυντικό της Φροζινόνε.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες έχουν ήδη κινηθεί για την περίπτωση του 25χρονου ποδοσφαιριστή από την Γκαμπόν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να καταθέσουν πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας.

Ο Ογιόνο αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς ο Ολυμπιακός αναζητά λύσεις για τη δεξιά πλευρά της άμυνάς του και παίκτες με προοπτική εξέλιξης.

Ο 25χρονος άσος μετακόμισε στη Φροζινόνε το καλοκαίρι του 2024 από τη Μπουλόν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 13 συμμετοχές στη Serie B, μοιράζοντας μία ασίστ, ενώ ξεχωρίζει για την ευχέρειά του να αγωνίζεται σε περισσότερες από μία θέσεις.

Πέρα από το δεξί άκρο της άμυνας, μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως δεξιός χαφ, στοιχείο που αυξάνει την αξία του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.