Αποστολή Ιράν για Μουντιάλ: Συμπεριλήφθηκε ο Μεχντί Ταρέμι και δύο πρώην «κιτρινόμαυροι»

Η αποστολή του Ιράν είναι έτοιμη για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, με τον σέντερ φορ των «ερυθρολεύκων» και δύο πρώην παίκτες της Ένωσης να βρίσκονται εκεί.

Αυτοί είναι οι Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμάντι.

Η παρουσία της εθνικής, στην τελική φάση της διοργάνωσης παρέμενε αβέβαιη για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των έντονων γεωπολιτικών ζητημάτων και της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο το Ιράν θα δώσει κανονικά το «παρών» στα γήπεδα της Αμερικής.

Η εθνική ομάδα του Ιράν θα βρίσκεται στον 7ο όμιλο, όπου θα κληθεί να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση αντιμετωπίζοντας το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ (Τρακτόρ), Χοσεΐν Χοσεϊνί (Σεπαχάν), Παγιάμ Νιαζμάντ (Περσέπολις).

Αμυντικοί: Ντανιάλ Εϊρί (Μαλαβάν), Εχσάν Χατζσαφί (Σεπαχάν), Σάλεχ Χαρντανί (Εστεγκλάλ), Χοσεΐν Κανανί (Περσέπολις), Σοτζά Χαλιλζαντέχ (Τρακτόρ), Μιλάντ Μοχαμαντί (Περσέπολις), Αλί Νεμάτι (Φουλάντ) και Ραμίν Ρεζαεϊάν (Φουλάντ)

Μέσοι: Ρουζμπέχ Τσεσμί (Εστεγκλάλ), Σαΐντ Εζατολαχί (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Μεχντί Γκαεντί, Σαμάν Γκοντός (Κάλμπα), Μοχαμάντ Γκορμπανί (Αλ Ουάχντα), Αλιρεζά Τζαχανμπάκς (Ντέντερ), Μοχαμάντ Μοχέμπι (Ροστόφ), Αμίρ Μοχαμάντ Ραζάγκ Νία (Εστεγκλάλ), Μεχντί Τοραμπί (Τρακτόρ), Άρια Γιουσεφί (Σεπαχάν).

Επιθετικοί: Αλί Αλιπούρ (Περσέπολις), Ντένις Νταργκαχί (Σταντάρ Λιέγης), Αμίρ Χοσεΐν Χοσεϊνζαντέχ (Τρακτόρ), Σαχριγιάρ Μογκανλού (Κάλμπα) και Μεχντί Ταρεμί (Ολυμπιακός).