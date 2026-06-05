Ταρέμι: «Το Μουντιάλ πρέπει να στέλνει μήνυμα ειρήνης, να τηρήσουν τους κανόνες οι ΗΠΑ»

Ο Μέχντι Ταρέμι έστειλε μήνυμα ενότητας και ειρήνης ενόψει του Μουντιάλ, μιλώντας στο Al Jazeera από την Αττάλεια, όπου προετοιμάζεται με την εθνική ομάδα του Ιράν για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ο έμπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού υπογράμμισε πως το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας παραμένει απόλυτα προσηλωμένο στον αγωνιστικό στόχο, παρά τις εξελίξεις που απασχολούν τη χώρα του. «Όλοι οι παίκτες έχουν την ίδια νοοτροπία και είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι. Πιστεύω πως όσα συμβαίνουν εκτός ομάδας δεν επηρεάζουν τους διεθνείς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 33χρονος φορ στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ποδόσφαιρο ως μέσο προώθησης θετικών αξιών, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος από πολιτικές παρεμβάσεις.

«Μέσα από το ποδόσφαιρο δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι της ειρήνης και του σεβασμού. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα όλων των εθνικών ομάδων και της FIFA. Η πολιτική πρέπει να παραμένει ξεχωριστή από τον αθλητισμό», τόνισε.

For Iran, the road to the 2026 World Cup is about more than football. From security fears to the weight of a nation at war, Team Melli faces many challenges. In an exclusive interview, Mehdi Taremi speaks to @MissSamJohnson ahead of one of the most politically charged World Cups. pic.twitter.com/UtkKW6cjdH — AJE Sport (@AJE_Sport) June 3, 2026

Αναφερόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Ταρέμι σημείωσε πως πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία μετάδοσης μηνυμάτων σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. «Το Μουντιάλ το παρακολουθούν δισεκατομμύρια θεατές. Είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν ο σεβασμός, η ειρήνη και η συνύπαρξη, μακριά από πολέμους και συγκρούσεις», ανέφερε.

Ο Ιρανός επιθετικός σχολίασε και τα πρόσφατα γεγονότα στη χώρα του, χαρακτηρίζοντάς τα ιδιαίτερα δυσάρεστα. «Όσα συνέβησαν στο Ιράν ήταν πολύ άσχημα και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζει τι έχει συμβεί», είπε χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.